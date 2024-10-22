Очереди на АЗС и бензин по талонам: названа причина дефицита ГСМ в Улытауской области
Фото: Zakon.kz
В Министерстве энергетики Казахстана 22 октября 2024 года рассказали про запасы горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Улытауской области, куда входит Жезказган, жители которого пожаловались на дефицит бензина, сообщает Zakon.kz.
К нам в редакцию обратились жители Жезказгана, которые заявили, что в городе образовался "жесткий дефицит бензина" и что "никто не может заправиться". Соответствующие ролики появляются и в социальных сетях.
По данным Минэнерго, в Улытауской области запасы ГСМ составляют:
- АИ-92 – 0,72 тыс. тонн или на 10 дней;
- АИ-95 – 0,13 тыс. тонн или на восемь дней;
- дизтопливо – 3,06 тыс. тонн или на 14 дней.
В свою очередь в КМГ рассказали, на каких автозаправочных станциях Улытауской области и каким образом можно заправиться бензином марки АИ-92:
- Helios – без ограничений;
- "Беркут", Petroretail, "С-Мұнай" – по талонам.
"На подходе до 1400 тонн, или 24 вагона с АИ-92 (Petroretail, "С-Мунай", "Беркут"). 1400 тонн – это до двух недель запаса... (Доставят. – Прим. ред.) в течение 1-1,5 суток", – подчеркнули в МЭ РК.
Обновлено в 14:54
По данным властей, дефицита ГСМ на отдельных АЗС региона образовался из-за задержек поставок.
"Сегодня ночью прибыло два вагона с ГСМ, в последующие дни до конца недели – 16 вагонов. Согласно принятым мерам, 23 октября ситуация по продаже ГСМ стабилизируется, будут сняты ограничения, действовавшие на АЗС".Пресс-служба акима Улытауской области
18 октября 2024 года стало известно, что Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана планирует отменить предельные цены на ГСМ.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript