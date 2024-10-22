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Очереди на АЗС и бензин по талонам: названа причина дефицита ГСМ в Улытауской области

АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 14:44 Фото: Zakon.kz
В Министерстве энергетики Казахстана 22 октября 2024 года рассказали про запасы горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Улытауской области, куда входит Жезказган, жители которого пожаловались на дефицит бензина, сообщает Zakon.kz.

К нам в редакцию обратились жители Жезказгана, которые заявили, что в городе образовался "жесткий дефицит бензина" и что "никто не может заправиться". Соответствующие ролики появляются и в социальных сетях.

По данным Минэнерго, в Улытауской области запасы ГСМ составляют:

  • АИ-92 – 0,72 тыс. тонн или на 10 дней;
  • АИ-95 – 0,13 тыс. тонн или на восемь дней;
  • дизтопливо – 3,06 тыс. тонн или на 14 дней.

В свою очередь в КМГ рассказали, на каких автозаправочных станциях Улытауской области и каким образом можно заправиться бензином марки АИ-92:

  • Helios – без ограничений;
  • "Беркут", Petroretail, "С-Мұнай" – по талонам.
"На подходе до 1400 тонн, или 24 вагона с АИ-92 (Petroretail, "С-Мунай", "Беркут"). 1400 тонн – это до двух недель запаса... (Доставят. – Прим. ред.) в течение 1-1,5 суток", – подчеркнули в МЭ РК.

Обновлено в 14:54

По данным властей, дефицита ГСМ на отдельных АЗС региона образовался из-за задержек поставок.

"Сегодня ночью прибыло два вагона с ГСМ, в последующие дни до конца недели – 16 вагонов. Согласно принятым мерам, 23 октября ситуация по продаже ГСМ стабилизируется, будут сняты ограничения, действовавшие на АЗС".Пресс-служба акима Улытауской области

18 октября 2024 года стало известно, что Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана планирует отменить предельные цены на ГСМ.

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Улытауская область МЭ РК Жезказган 2024 год Бензин ГСМ Дефицит
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