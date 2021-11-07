Болельщик выстрелил в школьника на футбольном турнире в России

Мужчина выстрелил из травматического пистолета в школьника на футбольном турнире в Красноярске, передает Zakon.kz.

Как пишет NGS 24, ЧП произошло 6 ноября в спорткомплексе "Изумруд". На школьном соревновании один из пришедших поболеть отцов начал выкрикивать замечания в сторону команды-соперника. Критика задела подростка, и он подошел к 43-летнему местному жителю, сидящему на трибунах. Словесная перепалка превратилась в ссору.

В какой-то момент мужчина достал оружие и открыл стрельбу по школьнику. 17-летний молодой человек получил ранение плеча, ему вызвали скорую. Прибывшие на место медики увезли пострадавшего в больницу.

Детали инцидента выясняет полиция.

Вот такие эмоции от игры иногда бывают. У нас подобное происходит впервые, раньше никогда не сталкивались. Но говорят, что пистолет был не огнестрельный, а с резиновыми пулями. Мы сами мало что знаем, – поделились в спорткомплексе.