По факту отравления шахтеров в Карагандинской области начато расследование

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, передает Zakon.kz.

По факту выброса газа на шахте в Абайском районе начато досудебное расследование по ст. 277 ч. 3 УК РК. Руководство и личный состав Департамента полиции Карагандинской области выражают соболезнования семьям погибших шахтеров, – рассказали в пресс-службе ДП региона.

Также стали известны имена травмированных работников - Маралбаев Женис Мерекеевич, 1963 г.р. (проходчик) и Зейналов Элайдар Абезоглы, 1985 г.р. (проходчик).

Отметим, что оба пострадавших находятся в реанимации.

7 ноября текущего года в многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова поступили два работника шахты, 1960 и 1963 годов рождения. У обоих пациентов обнаружено острое отравление шахтными газами, в том числе метаном и угарным газом. Диагноз – токсикогипоксическая энцефалопатия, – рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области.

Как уточняется, врачами клиники оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее стало известно об отравлении метаном шахтеров в городе Абай на шахте Абайская УД АО "АрселорМиттал Темиртау". Опубликован список погибших.