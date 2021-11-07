Спасение застрявшей лошади у футбольного поля попало на видео в Атырауской области

В городе Кульсары сотрудники ЧС провели необычную спасательную операцию: помогли выбраться лошади, которая застряла между футбольным забором и стеной сарая, передает Zakon.kz.

Спасатели рассказали, что 5 ноября жительница Кульсары сообщила в ДЧС о застрявшем животном.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что между забором малого футбольного поля и стеной сарая дома, расположенного по улице Т. Абулхаирова, застряла лошадь и самостоятельно оттуда выбраться не может. Сотрудники ЧС, задействовав спасательное оборудование, разрезали забор футбольного поля, – рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

Спасенная лошадь сразу пришла в себя.

Спасатели просят жителей не оставлять без присмотра своих животных.