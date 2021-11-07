Залповый выброс метана – министр по ЧС о причине взрыва на шахте

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин рассказал, что причиной трагедии стал внезапный выброс метана, сообщает Zakon.kz.

Произошло сразу многократное превышение концентрации до 41%, залповый выброс, соответственно, те шесть человек, которые находились непосредственно в забое, не успели даже воспользоваться средствами самоспасения и погибли на месте. Два человека, которые находились на входной группе в эту шахту, успели их применить и в тяжелом состоянии были госпитализированы. министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин

Выяснением вопроса, что послужило причиной выброса метана, займется комиссия, которая определит, было ли нарушение технологических процессов.

То, что причиной гибели людей послужил именно залповый выброс метана, это точно. Судебно-медицинская экспертиза работает, в том числе, по определению причин смерти. Я думаю, официально заключение после вскрытия мы получим в течение суток-двух. министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин

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