Офтальмолог назвал безопасное расстояние между монитором и глазами

Современный человек проводит за компьютером около шести-семи часов в день, что может отрицательно сказаться на зрении. Врач-офтальмолог Сергей Хомяков рассказал о способах сохранить здоровье, сообщает Zakon.kz.

В интервью РИА Новости он пояснил, что важно расположить монитор на безопасном расстоянии от глаз. Оно должно составлять от 50 до 60 сантиметров.

Если вы работаете за ноутбуком или планшетом с диагональю экрана 10-12 дюймов, то расстояние может быть равно дистанции Хармона – это расстояние от локтя до большого пальца руки, или в среднем 40-45 сантиметров. Сергей Хомяков

Кроме того, следует правильно организовать освещение в комнате. Нужно выбирать источники света с более естественным излучением, у ламп должна быть нулевая пульсация. Светового потока, который испускает лампа накаливания в 60 ватт, вполне достаточно.