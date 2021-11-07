Экс-солистка группы "Время и Стекло" была экстренно госпитализирована

31-летняя Надя "Додо" Дорофеева, певица, актриса, дизайнер и экс-солистка поп-проекта "Время и Стекло", была экстренно госпитализирована, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в сторис Instagram артистки.

В публикации говорится, что из-за внезапного ухудшения состояния здоровья певице пришлось отменить концерт в Египте.

Конкретной информации о том, что случилось с артисткой, пока нет. Сведения о состоянии здоровья Нади Дорофеевой уточняются.

С 2010 по 2020 год Надежда Дорофеева выступала в группе "Время и Стекло". Сольная карьера артистки началась в 2020 году после распада группы.

Мы с Лешей @positiff поняли, что сделали максимально все, и наше время в группе действительно истекло, – написала тогда Дорофеева в Instagram.