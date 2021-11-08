Появились первые подробности о взрыве в Актау

В ДЧС Мангистауской области озвучили первые подробности о взрыве в Актау, сообщает Zakon.kz.

Взрыв произошел в кафе "Астана", расположенного на первом этаже двухэтажного комплекса "Шеркала".

Внутри также находились магазин спецодежды, автозапчастей, ресторан, сауна, СТО, склады.

В результате взрыва произошло частичное разрушение строения комплекса. Предварительная площадь обрушения - 100 кв.м.

Причина взрыва по-прежнему неизвестна. Со слов хозяина, в момент взрыва внутри никого не было. На данный момент на месте происшествия ведутся работы по разбору завалов.

На место происшествия выезжали: ДЧС (10 ед. техники, 60 сотрудников и 1 собака), ГУ "ЦМК" (3 работника и 1 ед. техники), ДП (40 сотрудников и 12 ед.техники). пресс-служба ДЧС Мангистауской области

В акимате области уточнили, что в больницы в связи со взрывом, пока никто не обращался.

Сразу после взрыва, в 21:35 был создан оперативный штаб под руководством акима области