Законопроект "О теплоэнергетике" разработали в Казахстане

Министерство энергетики разработало концепцию и проект закона "О теплоэнергетике", сообщает Zakon.kz.
Как отмечают разработчики, на сегодняшний день в республике на законодательном уровне отсутствует нормативный правовой акт, который устанавливал бы полноценную правовую основу для регулирования теплоэнергетики и всей совокупности отношений в области теплоснабжения. Также отсутствует государственное ведомство, ответственное за состояние, техническую политику и развитие систем теплоснабжения.
Предлагаемый законопроект устанавливает нормы функционирования электроэнергетики, в том числе основы формирования и деятельности национальной электрической сети, рынка электрической энергии.
При этом структура рынка электрической энергии имеет кардинальное отличие от рынка тепловой энергии. В связи с чем необходимо обеспечить четкое разграничение сфер тепло- и электроэнергетики. Кроме того, в отношении отрасли электроэнергетики определен уполномоченный орган, ответственный за состояние и развитие всей отрасли в целом – Министерство энергетики Республики Казахстан. Тогда как в отношении теплоэнергетики такого уполномоченного органа, ответственного за всю отрасль в целом, нет, – говорится в документе.
Планируется установить принципы и нормы, касающиеся прав и обязанностей субъектов, занятых в сфере теплоснабжения, а также потребителей, и определить роли и функции центральных и местных органов государственной власти.
Как отмечают в Минэнерго, отсутствие прочной специализированной правовой базы для отрасли привело к реальным и существенным проблемам – недостаточные темпы развития систем теплоснабжения, низкий уровень инвестиций в отрасль, отставание теплоэнергетики от основных целевых показателей в устойчивом и социально ориентированном развитии.
Во всех сегментах и на всех стадиях процесса (производство, передача, распределение и потребление тепловой энергии) присутствуют существенные технические, экономические проблемы, а также недостатки в сфере правовых отношений, регуляторного контроля и формирования стратегий и планов развития, – указывается в концепции.
Основными техническими проблемами являются:
Также в документе указываются основные экономические проблемы отрасли.
Среди которых отсутствие обоснованных нормативов потребления, потерь для подтверждения уровня фактических затрат, и метод ценового регулирования не стимулирует предприятия тепловой энергетики к повышению энергоэффективности (например, снижение удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, снижение потерь тепла в сетях). Низкие показатели потерь не поощряются, в связи с чем нет стимулов для проведения мероприятий по энергоэффективности.
Называются и основные недостатки в сфере регуляторного контроля, среди которых отсутствие единого центра ответственности за отрасль; отсутствие четкого разграничения полномочий государственных органов, осуществляющих формирование политики в отрасли; отсутствие единой долгосрочной стратегии в отрасли и др.
В настоящее время субъекты сектора оперируют завышенными тепловыми нагрузками, которые берутся из проектов старых систем теплоснабжения и планов развития, – отмечают в Минэнерго.
Кроме того, отсутствует детальная проработка вопроса о порядке учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя в соответствующих нормативных правовых актах, отсутствует достаточный объем информации, необходимый для корректной организации взаимодействия по вопросам учета в сфере теплоэнергетики.
Анализ проблем, сложившихся в процессе эксплуатации и развития отрасли теплоэнергетики республики, показал, что их эффективное решение не может быть обеспечено без создания системного правового обеспечения в рамках специального закона "О теплоэнергетике", который бы устанавливал:
Новое законодательство должно позволить обеспечить технологическое обновление отрасли, возможность предоставления надежной, качественной услуги потребителю, сокращение удельного и абсолютного уровня выбросов при оказании услуги, с минимально возможной нагрузкой на бюджет, – считают в Минэнерго.
Полный текст документов можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где они размещены для публичного обсуждения до 26 ноября.
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