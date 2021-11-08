На сколько поднимут зарплату полицейским Казахстана

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал, как поднимут зарплаты полицейским, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, заработная палата полицейских очень низкая. И по поручению главы государства с 2019 года ее поэтапно повышают.

До 2023 года мы будем повышать заработную плату сотрудников с 50 до 90%. Так, зарплата сержанта возрастет с 81 тыс. до 101 тыс. тенге, лейтенанта – со 130 тыс. до 174 тыс. тенге, – сообщил Ерлан Тургумбаев во время правительственного часа в Мажилисе.

Ранее глава МВД рассказал, в каких регионах построят новые четыре колонии.

Отметим, правительственный час в Мажилисе начался с минуты молчания. Депутаты почтили память шахтеров, погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области.

Тамила Языкова, Нур-Султан