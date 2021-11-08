Когда на педофилов в Казахстане наденут электронные браслеты

C 1 января 2022 года педофилы, находящиеся на учете, начнут носить электронные браслеты. Об этом сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

В Казахстане усилена уголовная ответственность за сексуальное насилие, были увеличены сроки наказания. К осужденным за эти преступления не применяются меры условно-досрочного освобождения, а также они не подлежат помилованию. Все педофилы, освобожденные из мест лишения свободы, берутся на специальный профилактический учет. И с 1 января 2022 года электронные браслеты применят в первую очередь к ним, – сказал глава МВД во время правительственного часа в Мажилисе.

По его словам, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в 60% случаев совершаются в семейно-бытовой сфере. 20% насильников – это отцы, отчимы, а также сожители матерей. 50% являются ближайшими родственниками потерпевших.

Это проблема всего общества. Низкие моральные качества семьи, окружения, а также слабость воспитания в бытовой сфере. Мы экстренно, за счет внутреннего перераспределения, увеличили штатную численность инспекторов по делам несовершеннолетних практически в два раза, – отметил Тургумбаев.

На учете в органах внутренних дел находится порядка 7 тыс. неблагополучных семей, где проживают 12 тыс. несовершеннолетних детей.

Еще одна причина – это слабое половое воспитание детей. 30% потерпевших вступили в половые отношения по обоюдному согласию. Например, 70 фактов мы выявили через управления здравоохранения, то есть на ранней стадии беременности. Здесь встает вопрос, что нам надо совместно с обществом работать по половому воспитанию детей не только в школах, но и в социальных сетях, – заключил министр.

Тамила Языкова, Нур-Султан