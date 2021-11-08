В Алматы горел двухэтажный дом

В мкр Мирас Алматы на строящемся объекте произошел пожар повышенного ранга, сообщает Zakon.kz.

В 10:24 пожарные выехали на место.

По прибытии спасатели обнаружили, что горит мансардный этаж и кровля строящегося двухэтажного дома на площади 280 кв. м. Быстрому распространению огня способствовали легкосгораемые конструкции: фанера, а также покрытие кровли мягким битумом, – уточнили в ДЧС.

Был развернут оперативный штаб, создано два боевых участка.

Благодаря действиям спасателей, пожар локализован в 11:31.

Удалось отстоять первый и второй этажи дома.

Пожар ликвидирован 11:58. Жертв и пострадавших нет, – заявили в ведомстве.

В ликвидации было задействовано 12 единиц техники и более 40 спасателей.