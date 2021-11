Социализация молодежи NEET: новые подходы

Корпортивный фонд "Болашақ" по Западно-Казахстанской области презентовал методическое пособие, направленное на успешную интеграцию молодых людей в общество, сообщает Zakon.kz.

По данным Международной организации труда, доля незанятой и необучающейся молодежи (NEET) в нашей стране увеличилась за последние 10 лет и в 2020 году составила 11%.

В целях их эффективной социализации и адресной работы с ними Корпортивный фонд "Болашақ" по Западно-Казахстанской области презентовал методическое пособие, направленное на успешную интеграцию молодых людей в общество.

Работа состоит из шести глав, содержащих лучшие мировые практики в этой сфере, социально-демографический портрет, методы выявления и работы с молодежью категории NEET.

Наша задача – не просто выявить количество NEET-молодежи, но и помочь им успешно стать частью казахстанского общества, – отметила директор Корпоративного фонда "Болашақ" по Западно-Казахстанской области Салтанат Туманбаева. – Мы выявили социально-демографический портрет этой категории, на основе которого были составлены практические рекомендации. Пособие адресовано государственным органам, неправительственным организациям, молодежным ресурсным центрам и всем заинтересованным лицам.

По словам Туманбаевой, работа была подготовлена на основе анализа успешных зарубежных практик и казахстанского опыта методом глубинных интервью экспертов, а также фокус-групповых дискуссий и массового опроса молодежи.

Следует отметить, что методическое пособие подготовлено по заказу Корпоративного фонда "Болашақ" по Западно-Казахстанской области в рамках государственного гранта НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

NEET – программа по социализации молодежи, разработанная в Казахстане. Понятие NEET (Not in education, employment or training) означает “не учащиеся, не работающие и не повышающие квалификацию”. В нашей стране выделяют семь видов NEET-молодежи. Среди них иждивенцы, молодые женщины, имеющие малолетних детей, матери-одиночки, фрилансеры, сельская молодежь, дети из малообеспеченных семей и асоциальные группы молодежи. В последнюю группу входят освободившиеся из мест лишения свободы молодые люди и те, которые страдают наркотической и алкогольной зависимостями и проходят реабилитацию.

Чтобы для этой категории молодежи были качественные госуслуги и для устранения других имеющихся проблем, разработана дорожная карта по обеспечению их занятости и социализации. Эта карта состоит из 30 пунктов.

Сюда входят профессиональная ориентация, создание консультативных центров по выбору профессии, проведение обзоров для ориентирования о перспективных профессиях в будущем, продвижение технического и профессионального образования, повышение эффективности дуального образования, военно-патриотическое воспитание, решение жилищного вопроса, пропаганда здорового образа жизни и другое.

Что касается Корпоративного фонда "Болашақ", то в этом году ему исполнилось 10 лет. Это фонд социальных изменений. Его деятельность направлена на создание равных возможностей, защиту прав на получение качественного образования, на доступ к качественному контенту на государственном языке, а также на развитие интеллектуального и творческого потенциала подрастающего поколения, в том числе из социально-уязвимых слоев населения.

Корпоративный фонд "Болашақ" был основан в 2011 году и является активным участником рабочих групп по вопросам развития благотворительности и инклюзивного образования при правительстве РК, Парламенте РК и МОН РК. Фондом внесено около 80 рекомендаций и законодательных поправок в части развития инклюзивного образования и развития государственного языка.

Ежегодно фонд "Болашақ" отправляет десятки специалистов на обучение на сертифицированных курсах по прикладному анализу поведения у зарубежных специалистов.

Кроме того, фонд "Болашақ" разработал уникальный учебный курс по обучению специалистов, а именно педагогов-ассистентов, логопедов, дефектологов, психологов, сопровождению и работе с детьми с особыми образовательными потребностями с использованием поведенческих методов работы.