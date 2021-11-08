Обзор рынка недвижимости за октябрь 2021 года: рост цен в Нур-Султане прекратился

Подходит к концу 2021 год – пожалуй, самый противоречивый относительно динамики цен на жилье. Прогнозы экспертов зачастую были прямо противоположными: одни склонялись к ожиданиям снижения, другие говорили о будущем росте, передает Zakon.kz.

Закачка денег из ЕНПФ весь год разгоняла цены, но завершение сезонной активности на рынке жилья в октябре-ноябре привело к остановке роста цен в столице. По данным портала новостроек korter.kz, в октябре на первичном рынке жилья Нур-Султана цены остались без изменения, в Алматы сохранился двухпроцентный рост.

Параметры первичного рынка жилья Нур-Султана и Алматы, октябрь-ноябрь 2021 года

Расчеты, основанные на базах данных flatfy.kz, показали, что на вторичном рынке в октябре в Алматы рост цен продолжал зашкаливать: плюс 3,2% – на новостройки и 3,8% – на старый фонд.

Параметры вторичного рынка жилья Нур-Султана и Алматы, октябрь-ноябрь 2021 года

В Алматы рынок тянут вверх самые доступные 1- и 2-комнатные "хрущевки" и улучшенные "панельки". Именно такие квартиры "уходят" первыми с рынка – в октябре их стало на 30% меньше.

В целом, с сентября по октябрь предложение в Алматы "вымылось" на 24%, в Нур-Султане – на 20%.

В столице завершение сезонной активности произошло раньше, что привело к замедлению роста цен на квартиры нового фонда до 1,5%, рост цен в старом фонде прекратился. Это является хорошим знаком, особенно для тех, кто ждет стабилизации.

А предпосылки к этому есть. Во-первых – это повышение ставок по ипотеке после отмены "Баспана-хит", во-вторых – повышение ставки рефинансирования до 9,75%.

Как связана ставка рефинансирования и цены на жилье?

Ставка рефинансирования – это ставка, по которой Национальный банк кредитует коммерческие банки, от нее зависит стоимость кредитов и депозитов. Увеличение ставки приводит к удорожанию заемных денег и тормозит инфляцию. Таким образом, базовая ставка влияет и на доходность жилья – рост цен замедляется, сдача в аренду становится невыгодной по сравнению с депозитами.

Поэтому ждем окончательной стабилизации цен в ближайшие месяцы.

Анна Шацкая, независимый аналитик, эксперт рынка недвижимости