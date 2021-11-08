Какое количество антител защитит от дельта-штамма

Российский микробиолог Александр Гинцбург заявил, что 300 единиц антител защищают от дельта-штамма коронавируса, передает Zakon.kz.

О результатах работ Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи на определение числа антител (banding antibody units), достаточного для полной защиты от дельта-штамма, рассказал в интервью газете "Известия" глава центра.

Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от "Дельты" полностью, – заявил Гинцбург.

Отмечается, что не менее 500 единиц – отличное количество для снижения риска заболевания.

Это идеально для защиты от заражения COVID-19, – подчеркнул собеседник.

Ученый сообщил, что результаты научной работы основаны исследовании данных четырех тысяч жителей Москвы.