Многие казахстанцы отказываются от проведения осмотра систем отопления – МЧС

Председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов в СЦК сообщил, что при общем снижении количества пожаров в стране, число погибших возросло на 16%, а травмированных – на 45%, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурболат Дербисов рассказал, что в среднем ежедневно противопожарной службой совершаются до 100 выездов на ликвидацию ЧС различного характера. Основная доля приходится на тушение пожаров.

За 10 месяцев в текущем году по стране произошло свыше 9 тысяч пожаров. Количество травмированных на пожарах составило 358 человек, погибших – 297 человек. Спасено 4 394 человека. В целом, наблюдается снижение пожаров на 8%, а в жилом секторе – на 13,6%. В то же время при общем снижении количества пожаров число погибших возросло на 16%, а травмированных – на 45%, – добавил спикер.

В этой связи, пояснил он, проводится профилактическая работа с жильцами домов, имеющих автономную систему отопления.

В ходе общих обходов сотрудниками МЧС охвачено более 64 тыс. жилых домов. При этом жильцы 51 тыс. домов отказались от проведения осмотра и консультаций. Посещение 70 тыс. домов было совместно с представителями акиматов, в ходе которого проинструктировано 747 тыс. граждан. Почти в 118 тыс. жилых домов выявлено 158 тыс. нарушений требований пожарной безопасности, из них устранено на месте более 40 тыс. 90% нарушений связано с эксплуатацией электротехнических сетей и электрооборудования и автономной системы отопления. До конца текущего года планируется охватить обходами 2 млн домов, – резюмировал Дербисов.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

Читайте также: Cемья отравилась угарным газом в Алматы