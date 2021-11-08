Шестеро детей едва не погибли в Нур-Султане

Шестеро детей едва не стали жертвами угарного газа в Нур-Султане - семья живет на даче, передает корреспондент Zakon.kz.

8 ноября в 7:40 в дачном обществе шестеро детей получили отравление угарным газом. Дети 2009, 2011, 2013, 2017, 2020, 2021 годов рождения. Состояние средней степени тяжести - отравление. Проходят сейчас медсомотр, - сказала на брифинге в СЦК главный специалист Управления государственного пожарного контроля Айгерим Раимкулова.

По ее данным, эта семья переехала в столицу из Кызылординской области в сентябре.

До этого в этом временном строении проживала другая семья и на территории дома проводился профилактический осмотр. Такие факты у нас фиксируются. Именно социально уязвимым слоям населения мы стараемся уделять больше внимания, привлекать спонсоров для помощи и устранения трещин и нарушений в печи. И все это делается в теплое время, - резюмировала она.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан