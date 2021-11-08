Два грузовых вагона сошли с рельсов в Боралдае 

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2 февраля 2020
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В Боралдае сошли с рельсов два грузовых вагона, передает Zakon.kz.
В 12:15 два пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов. Движению не мешают, – сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".
Как заявили в нацкомпании, на месте работает восстановительный поезд.
Движение под мостом остановлено.
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