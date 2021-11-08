Судья Верховного суда рассказала, почему суды возвращают иски граждан против кредиторов

В СМИ и соцсетях немало публикаций о том, что суды пачками возвращают исковые заявления граждан против микрофинансовых организаций, что казахстанская Фемида лояльно к ним относится. Почему их прикрывают? Что за этим кроется, кто за этим стоит? Разве подобные действия судов прибавят к ним доверия со стороны населения? На эти и другие вопросы Zakon.kz ответила судья Верховного суда Улбосын Сулейменова.

– Улбосын Аждаровна, простой и в то же время сложный вопрос: почему суды стали так рьяно защищать микрофинансовые организации? Один из сайтов, например, пишет, что суды возвращают иски граждан против МФО. Это ведь только им на руку?

– Никакой лояльности судов к МФО нет. На самом деле идет искаженная информация, а то и, извините, откровенная ложь.

На самом деле возвращаются не иски граждан против МФО, а иски МФО и тех, кому эти МФО передают право требовать долги с людей, взявших у них кредиты.

– Какой смысл искажать действительность?

– Обратите внимание: искаженную информацию твердят одни и те же. С какой целью? Кому не нравятся возвраты исков со стороны судов?

Только микрофинансовым организациям. Они страдают от этого, а не люди-заемщики. Как кредиторы, МФО не хотят встречаться с заемщиками, говорить с ними, чтобы урегулировать спор. Законы преградили им прямой путь в суд, чтобы взыскать деньги с заемщиков, поэтому, скорее всего, за этими публикациями стоят сами МФО. судья Улбосын Сулейменова

– Но среди этих истцов есть же и граждане…

– Есть, но кто они? Это не должники, а физические лица, которым МФО передали свои права требования.

На самом деле, возвращая иски МФО и тех лиц, кому МФО передали права требования, суды защищают интересы людей-заемщиков, а не МФО. Возвраты исков МФО – только на пользу заемщикам, которые имеют права на судебную защиту и урегулирование спора во внесудебном порядке.

Среди истцов – должников-заемщиков нет. Истцы – только кредиторы, то есть сами микрофинансовые организации и те, кто выступает в их интересах, кто каким-то образом приобрел право требования по договору уступки. судья Улбосын Сулейменова

Таким истцам – кредиторам или их преемникам – надо сначала доказать, что они провели досудебную беседу с заемщиками и что они имеют право обращаться в суд. Закон защищает права заемщика и требует, чтобы МФО до обращения в суд проводили меры по досудебному урегулированию спора, досудебку.

Досудебка – это возможность урегулировать спор без суда. То есть приглашать должников, беседовать с ними, обсуждать варианты и составлять графики погашения долга. Это не просто желание судов, а требование закона.

– И все же, каковы главные причины возвратов исков?

– Я уже сказала об этом. Суды возвращают такие иски прежде всего из-за того, что истцы не доказали, что сообщили ответчику-заемщику о задолженности и что провели скрупулезную досудебную работу.

Суды проверяют договоры уступки требования, статус и полномочия лиц, получивших право требования от первоначальных кредиторов. Словом, требуют доказательства их легитимности. Все это – в пользу только заемщиков.

– Хорошо. Почему тогда те, кто, как вы говорите, приобрел право требования, не могут обращаться в суд?

– Дело в том, что Закон "О микрофинансовой деятельности" строго запретил МФО уступать право (требования) по договору о предоставлении микрокредита третьему лицу (другим людям). Но МФО такое требование закона нередко игнорировали и передали эти права гражданам. Кем являются лица, получившие право требования? Скорее всего, это аффилированные с МФО лица. Какой смысл в уступке им права требования? Очевидно, в оплате сниженной госпошлины, которая при подаче иска МФО была бы втрое больше.

– Действительно ли много таких исков и возвратов?

Каждую неделю суды возвращают сотни таких исков. Массу таких исков направили не МФО (!), а люди, кому эти МФО отдали свои права требования. Причем это одни и те же люди – три человека, имеющие право требовать вернуть деньги, взятые у МФО. судья Улбосын Сулейменова

– А суммы большие?

– Возможно, речь идет о миллиардах. А они по договору уступки права требования должны эти долги выкупить и при обращении в суд – доказать фактическое приобретение покупки. Что ими движет, как оказались эти долги у них, каков источник их финансирования?! Интересно, да?

– Почему часть этих исков перенаправляется в арбитраж?

– Повторюсь еще раз: речь идет об исках тех, кто приобрел у МФО право уступки, проще говоря, купили эти долги у МФО.

– Зачем покупать у кредиторов долги?

– Скорее всего, чтобы потом требовать через суд возврата денег у людей, которые когда-то брали у этих МФО.

Суд оценивает объем прав "нового" кредитора, которому вместе с правами требования долга переданы условия его реализации. Например, право уступки МФО передала другому лицу, а кредитор и заемщик изначально в договоре займа прописали, что при возникновении разногласий спор будет рассмотрен не судом, а арбитражем. Если такая оговорка в договоре есть, то возврат иска судом будет правомерным, потому что именно эта оговорка определяет путь разрешения спора – только в арбитраже.

Если у истца (новый кредитор) есть право требования, то он должен доказать суду законность договора, право первого кредитора на передачу этого права. Зачем это делается?

В 2020 году более трех тысяч (!) МФО, в том числе ломбарды, МКО и другие организации не смогли пройти регистрацию и лицензирование, как того требует закон. Они выдавали займы людям. Суды их принудительно ликвидировали.

То есть не исключено, что непрошедшие регистрацию и потому нелегитимные МФО передали свои права требования третьим лицам. И здесь возникает резонный вопрос: а действительны ли эти сделки, ведь МФО не может подтвердить легитимность своего существования. Поэтому и эти иски тоже должны быть возвращены.

– Улбосын Аждаровна, правда ли, что Верховный суд заставляет судей возвращать социальные споры по микрозаймам нотариусам, лишая тем самым народ конституционного права на защиту в суде?

Когда вообще человек идет в суд? Стороны должны идти в суд только тогда, когда у одной из них есть претензии к другой и они не смогли договориться на досудебной стадии. Но даже применительно к нашему случаю не заемщик идет в суд, а МФО. судья Улбосын Сулейменова

А если обе стороны единогласно признают долг одного к другому, должник не отказывается от претензии к нему, более того, он согласен с ними, даже предложил схему возврата долга и письменно признал свои обязательства, то и спора как такого нет. Что исследовать суду, ведь самого существа спора же нет. Тогда остается только заверить это наличие долга, что легко, быстрее и дешевле сделает нотариус через исполнительную надпись: взыскание долга по зарплате, комуслугам, аренде и так далее.

Суд возвратит такой иск, потому что требование истца попадает под перечень для совершения исполнительной надписи.

– Но должник может не согласиться с исполнительной надписью…

– Если должник не согласен с кредитором, и он об этом указал в возражении нотариусу, то нотариус при наличии оснований отменяет надпись.

За прошедшие девять месяцев нотариусы совершили более 700 тыс. исполнительных надписей по разным требованиям. Из них сами же отменили только 2%, потому что должники позже не согласились.

Подавляющая часть исполнительных надписей касается коммунальных услуг. Допустим, задолжал пользователь за электроэнергию, газ или тепло, признает долг, обязуется выплатить вовремя, по графику – зачем КСК судиться? У него есть право заверить долг нотариусом, исполнительной надписью.

Ценно и то, что 700 тыс. дел не рассматривались в судах и 1 млн 400 тыс. граждан и организаций не понесли моральных и материальных издержек, связанных не только с госпошлиной, но и другими расходами, к которым ведет обращение в суд.

Понятно, долги нужно возвращать, но вся работа, о чем я сказала выше, направлена на то, чтобы, в первую очередь, МФО знали, что перед обращением в суд нужно попытаться договориться с должником и что легко взыскать с него долг не получится.

Закон защищает и облегчает заемщикам возможность урегулировать конфликты с кредиторами без моральных и материальных затрат.