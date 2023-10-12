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Законодательство РК

Трое верховных судей ушли в отставку

Казахстан Верховный суд Фото: пресс-служба правительства РК
Сенаторы проголосовали за освобождение от должности верховного судьи Сембека Баймаханова, Омиртая Ибраева, Улбосын Сулейменовой, сообщает Zakon.kz.

На рассмотрение сенаторов было внесено представление главы государства.

"Об освобождении Баймаханова Сембека, Ибраева Омиртая и Сулейменовой Улболсын от должностей судей Верховного суда в связи с уходом в отставку. Все судьи достигли пенсионного возраста, имеют большой опыт судейской работы от 28 до 37 лет. Пользуются заслуженным авторитетом в судейском сообществе. Просим вас поддержать представление главы государства".Депутат Сената Денис Шипп

Летом депутаты Сената Парламента на пленарном заседании 29 июня избрали пять новых судей Верховного суда.

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