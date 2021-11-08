36 вузов перестали выпускать педагогов в Казахстане

Количество вузов, выпускающих педагогов, сократилось в Казахстане, передает Zakon.kz.

С 86 до 50 сократилось число вузов, выпускающих педагогов. Возвращено 138 приложений к лицензиям по педагогическим направлениям. пресс-служба Министерства образования и науки РК

Как отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова, "вопрос квалификации педагогов, которые в будущем будут работать с детьми, крайне важен для нас".

Учеников в школах должны обучать профессионалы, любящие свое дело. У нас есть вузы, которые осуществляют качественную подготовку будущих учителей. Тем не менее результаты проверок в некоторых вузах неутешительны и показывают, что не все университеты соответствуют предъявляемым требованиям. Министерство дает время для того, чтобы качество образовательных услуг было приведено в соответствие с требованиями. В случае, если вуз не проводит работу по улучшению качества, мы принимаем более жесткие меры, а именно – лишаем лицензии. К примеру, теперь у нас меньше вузов, которые будут выпускать педагогов. Но зато их будут готовить более конкурентоспособные вузы. Со временем это даст положительный эффект, – пояснила она.