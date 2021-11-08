Алматинца задержали за убийство любовника жены

В Алматинской области сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве любовника своей жены, сообщает Zakon.kz.

В дежурную часть районного управления полиции поступило сообщение о доставлении неизвестными лицами мужчины с множественными колото-резаными ранами и черепно-мозговой травмой. От полученных повреждений мужчина, не приходя в сознание, скончался. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч. 1 УК РК. Следственно-оперативная группа установила личность погибшего, оказавшегося 36-летним жителем Алматы. ДП Алматинской области

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции 6 ноября задержали подозреваемого – 32-летнего жителя южной столицы, который признался в убийстве и пояснил, что на дне рождения у погибшего он узнал, что тот является любовником его жены.

Вернувшись домой, он записал на видеокамеру признание жены, после чего вызвал потерпевшего на разговор в укромное место. Предъявив видеозапись и получив признание о связи с его женой, нанес любовнику топором множественные ранения, – рассказали в полиции.

В полиции отметили, что подозреваемый в убийстве уже имел в 2014 году судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Орудие преступления – топор – изъято и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства.