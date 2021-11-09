Билл Гейтс опасается, что пандемии могут стать рычагами для биотеррористов

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что пандемии могут угрожать миру в будущем не только по естественным причинам, но и из-за злоумышленников-биотеррористов, передает Zakon.kz.

По словам Гейтса, такие эпидемии могут оказаться серьезнее, чем текущая пандемия коронавируса SARS-CoV-2. Миллиардер считает, что человечеству для борьбы с болезнями необходимо вложиться в технологическое развитие: сделать разработку и производство вакцин значительно дешевле и увеличить число фабрик, которые их производят, - пишет lenta.ru.

Вакцина будущего, считает Гейтс, будет выглядеть, как что-то вроде пластыря на руке, и окажется полезной даже в обычное время без пандемий.