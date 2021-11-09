Стандарт оказания нейрохирургической помощи разработали в Казахстане

Министерство здравоохранения РК разработало Стандарт организации оказания нейрохирургической помощи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

К организациям здравоохранения, оказывающим нейрохирургическую помощь, относятся:

организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь, при наличии в штатах профильных специалистов по специальности "нейрохирургия взрослая, детская" (нейрохирург); консультативно-диагностические центры в составе многопрофильных больниц (КДЦ), имеющих в штатах нейрохирургов; организации здравоохранения, научные организации, оказывающие стационарную помощь, имеющие в своем составе нейрохирургические отделения или нейрореанимационный блок (койки).

Основными задачами и направлениями деятельности организаций, оказывающих нейрохирургическую помощь, являются:

организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику и раннюю диагностику нейрохирургических заболеваний, травм центральной и периферической нервной системы, профилактику инвалидизации и смертности от них;

оказание специализированной медицинской помощи пациентам с нейрохирургическими заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы, с применением современных технологий и методов диагностики и лечения, в том числе ВТМУ, основанных на принципах доказательной медицины, с соблюдением преемственности на всех этапах оказания медицинской помощи.

Как отмечается, нейрохирургическая помощь оказывается в рамках ГОБМП и в системе ОСМС (в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением правительства РК), а также на платной основе.

Нейрохирургическая помощь оказывается в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, на дому, в экстренной и плановой формах.

В амбулаторных условиях нейрохирургическая помощь оказывается:

на первичном уровне; на вторичном уровне, в том числе по направлению специалистов первичного уровня; на третичном уровне, в том числе по направлению специалистов первичного и вторичного уровней.

Нейрохирургическая помощь в амбулаторных условиях на вторичном уровне оказывается в виде консультативно-диагностической помощи и включает в себя:

осмотр врача-нейрохирурга;

лабораторное и инструментальное обследование пациента с целью постановки диагноза нейрохирургических заболеваний и травм центральной и периферической нервной системы, дифференциальной диагностики;

подбор и назначение лечения по выявленному заболеванию в соответствии с КП;

направление на госпитализацию по экстренным показаниям для оказания специализированной медицинской помощи, в т.ч. с применением ВТМУ в стационарных условиях;

направление на плановую госпитализацию для оказания специализированной медицинской помощи, в т.ч. с применением ВТМУ в стационарозамещающих и стационарных условиях;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности, выдача листа или справки о временной нетрудоспособности.

Нейрохирургическая помощь в амбулаторных условиях на третичном уровне оказывается организациями здравоохранения, имеющими заключение о соответствии организации здравоохранения предоставлению высокотехнологичной медицинской помощи.

В стационарозамещающих условиях такая помощь оказывается в случаях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения и предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время с предоставлением койко-места на вторичном и третичном уровне.

Нейрохирургическая помощь в стационарных условиях, предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение, лечение, уход, а также предоставление койко-места с питанием, оказывается на вторичном и третичном уровнях в плановом порядке по направлению специалистов первичного и вторичного уровней и в экстренном порядке независимо от наличия направления.

Нейрохирургическая помощь в экстренной форме оказывается в стационарных условиях по направлению специалистов первичного и вторичного уровней, специалистов скорой медицинской помощи или по самообращению при следующих состояниях:

черепно-мозговая травма (удаление внутричерепных гематом, декомпрессивная трепанация черепа, первичная хирургическая обработка вдавленных переломов черепа, установка датчика внутричерепного давления, дренирование вентрикулярного ликвора);

внутричерепные нетравматические кровоизлияния (удаление внутричерепных гематом, декомпрессивная трепанация черепа, гемикраниоэктомия, бифронтальная декомпрессивная трепанация черепа, декомпрессивная трепанация задней черепной ямки, дренирование вентрикулярного ликвора, установка датчика внутричерепного давления, другие операции при необходимости);

ишемический инсульт (декомпрессивная трепанация черепа, эндоваскулярная тромбэктомия);

позвоночно-спинномозговая травма (устранение сдавления спинного мозга, стабилизация позвоночно-двигательного сегмента);

дегенеративные поражения позвоночника (устранение сдавления спинного мозга);

новообразование головного мозга (удаление новообразования при угрожающей жизни дислокации головного мозга, дренирование вентрикулярного ликвора, декомпрессивная трепанация черепа);

воспалительные заболевания ЦНС (удаление, дренирование абсцесса головного мозга, спинного мозга);

врожденная патология центральной нервной системы (операции при разрывах спинномозговой грыжи);

родовые травмы центральной нервной системы (удаление внутричерепных гематом, удаление гематом покровов черепа).

Нейрохирургическая помощь в экстренной форме оказывается профильными специалистами.

В случаях отсутствия профильных специалистов по месту нахождения пациента осуществляется доставка специалистов вторичного и третичного уровней или транспортировка пациента в медицинские организации вторичного и третичного уровней, в том числе с привлечением медицинской авиации, – говорится в документе.

Указывается, что при явной угрозе жизни пациента при отсутствии профильного специалиста допускается оказание экстренной нейрохирургической помощи специалистами хирургического профиля, прошедшими подготовку по оказанию экстренной нейрохирургической помощи.

Пациенты с черепно-мозговой травмой (ЧМТ) легкой степени направляются в организацию здравоохранения, оказывающую медицинскую помощь по профилю "нейрохирургия" (взрослая, детская) для консультации врача-нейрохирурга и проведения компьютерной томографии (при наличии показаний).

При отсутствии показаний к оказанию медицинской помощи в стационарных условиях пациентам с ЧМТ легкой степени медицинская помощь оказывается врачом-нейрохирургом в амбулаторных условиях, при отсутствии врача-нейрохирурга – врачом-неврологом с учетом рекомендаций нейрохирурга, при отсутствии врача-невролога – врачом ПМСП с учетом рекомендаций врача-нейрохирурга или врача-невролога.

При наличии показаний для оказания медицинской помощи в стационарных условиях пациенты направляются в нейрохирургическое отделение организации здравоохранения, оказывающей стационарную помощь.

При этом в случае отсутствия нейрохирургического отделения (коек) пациенты направляются в неврологическое или травматологическое отделение.

На районном уровне пациенты госпитализируются в отделение хирургического профиля районной больницы или нейрохирургическое отделение городской, областной больницы.

По показаниям осуществляется перевод из районной больницы в нейрохирургическое отделение городской/детской городской, областной/детской областной больницы.



Взрослые пациенты с ЧМТ средней степени и тяжелой степени тяжести для получения медицинской помощи в стационарных условиях направляются в организации здравоохранения, имеющие в составе нейрохирургические отделения (койки).

Дети с ЧМТ средней степени и тяжелой степени тяжести госпитализируются в нейрохирургическое отделение детской городской, детской областной больницы.

При отсутствии нейрохирургических отделений госпитализация осуществляется в отделение хирургического профиля (травматология и ортопедия) детского стационара с нейрохирургическими койками.

При подозрении на нейрохирургическое заболевание онкологического генеза и наличии показаний к хирургическому лечению пациент направляется в нейрохирургическое отделение. При отсутствии показаний к хирургическому лечению пациент направляется в онкологический центр (диспансер) для определения тактики лечения.

Лечение и наблюдение пациента с нейрохирургическим заболеванием онкологического генеза осуществляется с участием врача-нейрохирурга, прошедшего подготовку по вопросам онкологии, и врача-онколога.

Специализированное лечение (лучевая терапия, химиотерапия) для больных с нейрохирургическими заболеваниями онкологического генеза осуществляется в онкологических центрах (диспансерах).

Дети с новообразованиями центральной нервной системы госпитализируются для оказания специализированной медицинской помощи в экстренной форме (наружное дренирование желудочковой системы головного мозга, вентрикулоперитонеостомия, удаление эхинококковой кисты и другие операции при необходимости) в нейрохирургическое отделение детской городской, детской областной больницы.

При отсутствии нейрохирургических отделений госпитализация осуществляется в отделение хирургического профиля (травматология и ортопедия) детского стационара с нейрохирургическими койками.

Для проведения основного этапа лечения (плановая операция по удалению опухоли головного и спинного мозга) осуществляется госпитализация в профильные научные организации.

Тактика лечения детей с опухолями головного мозга на уровне профильной научной организации определяется мультидисциплинарной бригадой в составе врача-нейрохирурга (детского), врача-невропатолога (детского), врача-онколога (детского) научной организации детского профиля.

Полный текст документа можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 22 ноября.