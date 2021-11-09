Стандарт оказания нейрохирургической помощи разработали в Казахстане

Министерство здравоохранения РК разработало Стандарт организации оказания нейрохирургической помощи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.
К организациям здравоохранения, оказывающим нейрохирургическую помощь, относятся:
Основными задачами и направлениями деятельности организаций, оказывающих нейрохирургическую помощь, являются:
Как отмечается, нейрохирургическая помощь оказывается в рамках ГОБМП и в системе ОСМС (в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением правительства РК), а также на платной основе.
Нейрохирургическая помощь оказывается в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, на дому, в экстренной и плановой формах.
В амбулаторных условиях нейрохирургическая помощь оказывается:
Нейрохирургическая помощь в амбулаторных условиях на вторичном уровне оказывается в виде консультативно-диагностической помощи и включает в себя:
Нейрохирургическая помощь в амбулаторных условиях на третичном уровне оказывается организациями здравоохранения, имеющими заключение о соответствии организации здравоохранения предоставлению высокотехнологичной медицинской помощи.
В стационарозамещающих условиях такая помощь оказывается в случаях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения и предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время с предоставлением койко-места на вторичном и третичном уровне.
Нейрохирургическая помощь в стационарных условиях, предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение, лечение, уход, а также предоставление койко-места с питанием, оказывается на вторичном и третичном уровнях в плановом порядке по направлению специалистов первичного и вторичного уровней и в экстренном порядке независимо от наличия направления.
Нейрохирургическая помощь в экстренной форме оказывается в стационарных условиях по направлению специалистов первичного и вторичного уровней, специалистов скорой медицинской помощи или по самообращению при следующих состояниях:
Нейрохирургическая помощь в экстренной форме оказывается профильными специалистами.
В случаях отсутствия профильных специалистов по месту нахождения пациента осуществляется доставка специалистов вторичного и третичного уровней или транспортировка пациента в медицинские организации вторичного и третичного уровней, в том числе с привлечением медицинской авиации, – говорится в документе.
Указывается, что при явной угрозе жизни пациента при отсутствии профильного специалиста допускается оказание экстренной нейрохирургической помощи специалистами хирургического профиля, прошедшими подготовку по оказанию экстренной нейрохирургической помощи.
Пациенты с черепно-мозговой травмой (ЧМТ) легкой степени направляются в организацию здравоохранения, оказывающую медицинскую помощь по профилю "нейрохирургия" (взрослая, детская) для консультации врача-нейрохирурга и проведения компьютерной томографии (при наличии показаний).
При отсутствии показаний к оказанию медицинской помощи в стационарных условиях пациентам с ЧМТ легкой степени медицинская помощь оказывается врачом-нейрохирургом в амбулаторных условиях, при отсутствии врача-нейрохирурга – врачом-неврологом с учетом рекомендаций нейрохирурга, при отсутствии врача-невролога – врачом ПМСП с учетом рекомендаций врача-нейрохирурга или врача-невролога.
При наличии показаний для оказания медицинской помощи в стационарных условиях пациенты направляются в нейрохирургическое отделение организации здравоохранения, оказывающей стационарную помощь.
При этом в случае отсутствия нейрохирургического отделения (коек) пациенты направляются в неврологическое или травматологическое отделение.
На районном уровне пациенты госпитализируются в отделение хирургического профиля районной больницы или нейрохирургическое отделение городской, областной больницы.
По показаниям осуществляется перевод из районной больницы в нейрохирургическое отделение городской/детской городской, областной/детской областной больницы.
Взрослые пациенты с ЧМТ средней степени и тяжелой степени тяжести для получения медицинской помощи в стационарных условиях направляются в организации здравоохранения, имеющие в составе нейрохирургические отделения (койки).
Дети с ЧМТ средней степени и тяжелой степени тяжести госпитализируются в нейрохирургическое отделение детской городской, детской областной больницы.
При отсутствии нейрохирургических отделений госпитализация осуществляется в отделение хирургического профиля (травматология и ортопедия) детского стационара с нейрохирургическими койками.
При подозрении на нейрохирургическое заболевание онкологического генеза и наличии показаний к хирургическому лечению пациент направляется в нейрохирургическое отделение. При отсутствии показаний к хирургическому лечению пациент направляется в онкологический центр (диспансер) для определения тактики лечения.
Лечение и наблюдение пациента с нейрохирургическим заболеванием онкологического генеза осуществляется с участием врача-нейрохирурга, прошедшего подготовку по вопросам онкологии, и врача-онколога.
Специализированное лечение (лучевая терапия, химиотерапия) для больных с нейрохирургическими заболеваниями онкологического генеза осуществляется в онкологических центрах (диспансерах).
Дети с новообразованиями центральной нервной системы госпитализируются для оказания специализированной медицинской помощи в экстренной форме (наружное дренирование желудочковой системы головного мозга, вентрикулоперитонеостомия, удаление эхинококковой кисты и другие операции при необходимости) в нейрохирургическое отделение детской городской, детской областной больницы.
При отсутствии нейрохирургических отделений госпитализация осуществляется в отделение хирургического профиля (травматология и ортопедия) детского стационара с нейрохирургическими койками.
Для проведения основного этапа лечения (плановая операция по удалению опухоли головного и спинного мозга) осуществляется госпитализация в профильные научные организации.
Тактика лечения детей с опухолями головного мозга на уровне профильной научной организации определяется мультидисциплинарной бригадой в составе врача-нейрохирурга (детского), врача-невропатолога (детского), врача-онколога (детского) научной организации детского профиля.
Полный текст документа можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 22 ноября.
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