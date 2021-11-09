"Казфосфат" намерен развивать соцпроекты для жителей моногородов

Новое место для отдыха и активного образа жизни появилось у жителей Каратау в Жамбылской области, передает Zakon.kz.

В одном из микрорайонов города открылся новый парк, возведенный на средства ТОО "Казфосфат" в рамках социальной ответственности предприятия.

Развитие и восстановление моногородов – одно из важнейших направлений деятельности "Казфосфата", имеющего свои производства в таких моногородах области, как Каратау и Жанатас. В Каратау на предприятии работают порядка 600 человек. пресс-служба ТОО "Казфосфат"

В торжественной церемонии открытия парка приняли участие руководство области, предприятия, жители Каратау.

На месте, где до недавнего времени был пустырь, появились детские, игровые и спортивные площадки, построено поле для мини-футбола и баскетбола, установлены скамейки и беседки, проведено освещение, разбиты газоны, высажены саженцы деревьев. Спортивные площадки имеют дополнительное освещение, чтобы каратаусцы могли заниматься спортом в удобное для них время.

Именно здесь, в Каратау и Жанатасе, где наше предприятие "Казфосфат" имеет свои производства, мы активно реализуем наши социальные проекты. Для нас важно, чтобы наши работники имели хорошие условия для отдыха, занятий спортом. Поэтому в наших планах – до конца года реализовать еще ряд конкретных социальных проектов, – отметил генеральный директор ТОО "Казфосфат" Нурхан Нурланов.

Пришедшие на открытие каратаусцы по достоинству оценили новый парк.

Если и в дальнейшем руководство "Казфосфата" будет вести такое строительство, будут такие добрые дела, то, конечно, город будет развиваться, – уверен почетный житель Таласского района Лес Нурулы.

А юные каратаусцы решили сразу же опробовать новые площадки.

Хотела бы поблагодарить за эту площадку, которая сделана для горожан и, в первую очередь, для молодежи. До этого здесь было пусто, а сейчас здесь играют дети. Хотелось бы, чтобы в нашем городе было больше таких мест. Сама люблю играть в баскетбол, волейбол и с удовольствием будут приходить сюда, – сказала студентка Каратауского строительно-технического колледжа Жанбота Ерболкызы.