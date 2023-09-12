Развивать нельзя бросать: целесообразны ли вложения в моногорода

Как стало известно, Правительство выделит деньги на развитие Жанатаса, Каратау и Риддера на 2023-2027 годы. Zakon.kz узнал мнение экспертов по вопросу.

Аналогичные комплексные планы социально-экономического развития были ранее приняты по семи другим моногородам страны.

Среди озвученных мер - строительство и ремонт объектов здравоохранения, образования, спорта, инженерной инфраструктуры, развитие малого бизнеса и агропромышленного комплекса, приобретение современного оборудования.

На развитие десяти моногородов Казахстана в общей сложности направят 1,7 трлн тенге.

Здесь самое время вспомнить программу "Развитие моногородов 2012-2020", которая, вероятно, и должна была раз и навсегда поставить точку в прозябании советского наследия – получилось многоточие. Впрочем, о полупризрачных населенных пунктах не забыли.

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Как известно, моногорода строились вокруг одного или нескольких градообразующих предприятий и прекрасно выживали даже в условиях некоей отчужденности от своих более крупных и статусных собратьев. Увы, в новое время они вписались со скрипом, лишив своих жителей некогда комфортной, хоть и "интровертной" среды.

По мнению финансового аналитика Армана Бейсембаева, такую роскошь как дорогое и нерентабельно строительство могла позволить себе плановая экономика. Рыночная – умыла руки.

"В советские годы они пользовались широкой дотационной поддержкой. Туда переселяли людей, заманивали всяческими преференциями, везли товары со всего Союза, огромное количество надбавок, доплата за вредность... Плюс город строили в буквальном смысле в степи, на ровном месте, вокруг предприятия. Для того чтобы не возить стройматериалы, тут же ставились производства. Этот город мог жить самостоятельно даже в условиях изоляции. Строиться, обеспечивать себя жильем, одеждой и т.д. Сейчас это, конечно, можно поручить бизнесу. Но вопрос: а бизнес будет этим заниматься? Ну, например, поставить в городе текстильную фабрику, чтобы трудоустроить там 5 тыс. человек. А это будет пользоваться спросом, сможет окупиться?".

Есть у экономики и другие личины, отражающиеся в зеркале состояния моногородов – индустриальная и постиндустриальная. При первой они цвели и пахли, при второй, утверждает эксперт, медленно умирают.

"В постиндустриальной экономике понятие градообразующего предприятия вообще теряется. Сейчас на предприятии, где раньше работали по 30 тыс. человек, требуется максимально 5 тыс. – больше оно трудоустроить неспособно. А значит, город способен "скукожиться" до этих 5 тыс. Этот город нежизнеспособен в том плане, в котором мы себе его представляем". Арман Бейсембаев

Бейсембаев добавил: побороться за память прошлого можно, но посредством создания в ней особой экономической зоны с налоговыми преференциями для бизнеса. Тогда есть вероятность, что туда потянутся предприниматели, а значит, и жители. Ведь пока даже уроженцы не допускают и мысли о возвращении – сказывается низкий уровень жизни, безработица и общее отсутствие перспектив.

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Политолог Ерлан Саиров придерживается диаметрально противоположной точки зрения – моногорода не утратили былого значения, а значит, и былое величие им можно вернуть:

"Эти моногорода дают 40% всей промышленной продукции. Поэтому их нужно развивать, они являются каркасом экономики нашей страны. Нужно развивать социальную и экономическую инфраструктуру. Вкладывать деньги в образование, здравоохранение, культуру, дороги, сети. Вопросов и проблем еще много. Вклад денег в моногорода – фактор будущей стабилизации экономики. Эти деньги окупятся. В то же время нужны адресные меры. Например, в Казахстане добычей черного и цветного металла занимаются несколько крупных предприятий, но они не вкладывают деньги в разведку".

Спикер подчеркнул, что работа должна быть комплексной, а финансовые вливания – двусторонними, от государства и бизнеса, тогда и эффект станет заметен. Ведь моногорода, как уже было сказано, залог устойчивого развития нашей страны.

Остается только надеяться, что принимаемые меры дадут плоды.