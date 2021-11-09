Курс доллара снова растет

9 ноября 2021, 11:15
Фото: zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 429,20 тенге (+0,40), передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 429,1-430,5 тенге, евро – по 496,9-498,9 тенге, российский рубль – 5,02-6,07 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 ноября.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,04%, составив 81,90 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре снизились на 0,12%, до 83,33 доллара за баррель.


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