Кто представит Казахстан на Чемпионате мира по настольному теннису

9 ноября 2021, 11:25
Фото: instagram.com/ttfrk

23 ноября в Хьюстоне стартует мировое первенство по настольному теннису с участием всех мировых звезд малой ракетки, сообщает Zakon.kz.

В сетке одиночных соревнований за победу сразятся 128 мужчин и женщин, а в каждом из трех парных разрядов (мужская, женская и микст) сыграют по 64 пары. Никаких групп и квалификаций – матчи сразу пройдут навылет, в формате плей-офф.

Честь Казахстана на Чемпионате мира будут защищать Кирилл Герасименко, Зауреш Акашева и Анастасия Лаврова.

Куандык Шынасилов


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