Спорт

Кто представит Казахстан на чемпионате Азии по настольному теннису в Индии

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 23:42 Фото: olympic.kz
С 11 по 15 октября в Бхубанешваре состоится чемпионат Азии по настольному теннису, сообщает Zakon.kz.

В нем примут участие с сборные Бангладеша, Гонконга, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Китая, Кореи, КНДР, Кыргызстана, Макао, Малайзии, Мальдив, Монголии, Непала, Омана, Сингапура, Таиланда, Тайбэя, Узбекистана, Шри-Ланки, Японии.

Казахстан представят: Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов, Искендер Харки, Санжар Жубанов, Зауреш Акашева, Сарвиноз Миркадирова, Анель Бахыт, Жанерке Кошкумбаева, Альбина Жаксылыкова.

Ранее сообщалось, что Кирилл Герасименко стал абсолютным чемпионом Казахстана по настольному теннису.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
