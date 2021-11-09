Английский "Ньюкасл" назначил нового главного тренера

Руководить клубом "Ньюкасл Юнайтед" будет 43-летний специалист Эдди Хау, сообщает Zakon.kz.

Клуб заключил контракт с футбольным тренером до лета 2024 года.



Фото: instagram/nufc

Хау сменил на этой должности Стива Брюса, которого отправили в отставку, сообщает пресс-служба английской команды. Эдди Хау до прихода к "сорокам" тренировал "Борнмут" и "Бёрнли". В октябре 2018 года он стал лучшим тренером английской Премьер-лиги.

На данный момент "Ньюкасл" в 11 матчах набрал 5 очков и занимает предпоследнее (19-е) место в турнирной таблице АПЛ.

Куандык Шынасилов