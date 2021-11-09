Повышенный спрос на российские товары привел к ослаблению тенге

О ситуации на валютном и нефтяном рынке в октябре, а также о том, что происходило с курсом тенге, рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает Zakon.kz.





В октябре мировые цены на нефть выросли на 7,5%, до 84,38 долл. США. Нехватка природного газа создает дополнительный спрос на нефтепродукты. Аналитики подсчитали, что переход с природного газа на нефть может добавить от 250 тыс. до 750 тыс. баррелей в день спроса на сырую нефть. Алия Молдабекова

По ее словам, поддержку рынку нефти оказали результаты октябрьского заседания ОПЕК+, когда члены альянса воздержались от увеличения поставок и сохранили ранее согласованный показатель добычи на уровне 400 тыс. баррелей в сутки.

На фоне энергетического кризиса цена на нефть достигла максимальной отметки – 86,7 долл. США на 25 октября, это максимальное значение с октября 2018 года.

К концу октября нефтяные котировки незначительно скорректировались на фоне сообщений об увеличении запасов нефти. Значительное влияние на коррекцию также оказали переговоры Ирана с мировыми державами относительно ядерной программы, при успешном исходе которых могут быть отменены санкции против Ирана и запрет на экспорт нефти.

Нефтяные котировки на 9 ноября составили 83,3 долл. США за баррель, снизившись на 1,2% с начала месяца. На текущий момент цены на нефть стабилизировались. С одной стороны, на фоне повышения Саудовской Аравией отпускных цен на нефть, и с другой стороны – отсутствия решения президента Дж. Байдена о задействовании стратегического нефтяного резерва США в целях снижения цен на топливо, – отметила зампред Нацбанка.

Также эксперт подчеркнула, что цена на нефть остается одним из основных макрофакторов для курса тенге, так как именно от нее зависит объем предложения иностранной валюты на внутреннем рынке.

Однако имеется много других составляющих, как внутренних, так и внешних, которые влияют на курсообразование, и эта ситуация характерна для валют всех рынков, как развитых, так и развивающихся.

Во-первых, рост импорта на фоне восстановления экономической активности и фискального импульса продолжает оказывать постоянное давление на курс тенге. Поэтому, несмотря на рост валютной выручки экспортеров в результате ралли на рынке нефти, наблюдаемый рост спроса на иностранную валюту не дает тенге укрепляться. Более того, из-за роста импорта потребительских товаров текущий счет платежного баланса остается в дефиците, – пояснила Молдабекова.

Наглядным примером роста спроса на иностранную валюту со стороны бизнеса и населения является увеличение импорта российских товаров.

Я уже отмечала в последнем интервью, что по результатам II квартала текущего года импорт из России достиг 4,2 млрд долл. США, увеличившись на 36,1% по сравнению со II кварталом 2020 года, тогда как аналогичный показатель в I квартале текущего года составлял 2,4%. Таким образом, повышенный внутренний спрос на товары из РФ ведет к ослаблению обменного курса тенге по отношению к российскому рублю, – сказала она.

Так, в октябре курс тенге к рублю ослаб с 5,85 до 6,05 тенге за рубль, или на 3,4%.

Во-вторых, продолжила зампред Нацбанка, в условиях свободного плавания тенге напрямую реагирует на глобальные тренды. Укрепление доллара США на фоне сворачивания программ количественного смягчения и ожиданий рынка по повышению ставки Fed в 2022 году создает негативный сентимент среди инвесторов по отношению к развивающимся рынкам.

В-третьих, слабая связь между ростом цен на сырьевые товары в текущем году и динамикой валют сырьевых экономик наблюдалась в глобальном контексте. Канадский доллар, норвежская крона, российский рубль, несмотря на двузначный рост нефти с начала года, не смогли продемонстрировать сопоставимое укрепление.

Некоторые аналитики связывают данную ситуацию не только с глобальным укреплением доллара США, а еще и с отсутствием уверенности в долгосрочном росте цен на нефть. По их мнению, это связано с временным характером наблюдаемого энергетического кризиса, а также с потенциальным наращиваем добычи со стороны ОПЕК+, – пояснила она, добавив, что вследствие этого, несмотря на рост цен на нефть, национальная валюта за месяц ослабла на 0,3%, до 427,15 тенге за долл. США.

По ее словам, Национальный банк не проводил валютные интервенции. Поддержку тенге оказывали операции по конвертации средств Нацфонда в объеме 988 млн долл. для осуществления трансфертов в бюджет и обязательные продажи со стороны субъектов квазигосударственного сектора в размере 208 млн долл.

Вместе с тем повышение базовой ставки до 9,75% сохраняет привлекательность долговых инструментов в тенге, о чем свидетельствует рост объема вложений нерезидентов в ГЦБ РК в октябре на 75 млрд, до 863 млрд (рост с начала года – 433 млрд). Дополнительное предложение иностранной валюты со стороны иностранных инвесторов способствует улучшению ликвидности рынка и частичному удовлетворению спроса.

С начала ноября на фоне снижения цен на нефть курс тенге ослаб на 0,5%, до 429,20.