Умер звезда "Дюны" и "Квантового скачка"

В возрасте 85 лет скончался американский актер Дин Стоквелл, сообщает Zakon.kz.

Одними из самых известных работ актера были роли в научно-фантастическом сериале "Квантовый скачок" и в фильмах режиссера Дэвида Линча "Дюна" (1984) и "Синий бархат".

Стоквелл умер во сне у себя дома, – говорится в сообщении "РБК".

Стоквелл родился в марте 1936 года и начал свою карьеру еще ребенком по контракту с Metro-Goldwyn-Mayer. Его первое появление на экране произошло в 1945 году.

Роль адмирала Калавиччи в научном сериале NBC "Квантовый скачок", который шел пять сезонов, с 1989 по 1993 год, принесла Стоквеллу номинации на премию "Эмми" и на "Золотой глобус", а в 1990 году он получил "Золотой глобус" за "лучшее исполнение актером роли второго плана в сериале, мини-сериале или фильме, снятых для телевидения".

Стоит отметить, что актер был удостоен звезды на Голливудской аллее славы 29 февраля 1992 года.

Стоквелл был номинирован на "Оскар" за роль второго плана в фильме 1988 года "Женат на мафии".

До этого он дважды был признан лучшим актером на Каннском кинофестивале в 1959 и 1962 годах.