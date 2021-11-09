Авто с российскими номерами останавливать не будут без причины – МВД

С 9 ноября без нарушений ПДД автомобили с российскими номерами останавливать не будут. Об этом заявил заместитель председателя Комитета административной полиции Серик Тусупов, передает Zakon.kz.

По информации Хабар 24, если сотрудники полиции без причины остановят машину, можно звонить в службу "102" или в сall-центры по номерам +7-708-382-13-76, 7172-71-69-77, 7172-67-75-75.

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8 ноября министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев прокомментировал проверку автомобилей с российскими номерами. Как он заявил, между Казахстаном и Россией условное передвижение автотранспортных средств, таможенных постов нет. Поэтому казахстанцы, которые купили авто за пределами страны, должны поставить его на учет. Казахстанцы, приобретающие машины по договору купли-продажи, в течение 10 суток обязаны зарегистрировать их в Казахстане. Это делается для уплаты налогов, получения информации о прохождении техосмотра. Но владельцы ни одной из 80 тыс. машин не проходили техосмотр на территории РК.

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