Я не безумец и понимаю, к чему это может привести – Лукашенко о кризисе на границе

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые дал комментарий по поводу ситуации на границе с Польшей и обострения миграционного кризиса, передает Zakon.kz.

БЕЛТА сообщает, что Лукашенко дал интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона", военному эксперту Игорю Коротченко. Беседа продолжалась почти два с половиной часа. Обсуждали итоги состоявшегося недавно заседания Высшего государственного совета Союзного государства, основное содержание и направления развития интеграции Беларуси и России.

Острая и актуальная ныне тема – миграционный кризис. Александр Лукашенко подробно высказал свою позицию о том, кто и почему виноват в сложившейся ситуации.

Мы знаем, что если допустим какую-то ошибку, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец и прекрасно понимаю, к чему это может привести. Мы знаем свое место, но на колени не станем, – сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что, на его взгляд, бороться с мигрантами при помощи колонн танков – это шантаж. В целом в современном мире браться за оружие – подобно смерти, заключил президент Беларуси.

Толпа мигрантов на белорусско-польской границе стремится попасть в ЕС, чтобы получить статус беженцев, но Польша их пускать не хочет и уже пообещала вернуть всех, кто все-таки сможет прорваться, обратно.