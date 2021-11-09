В Instagram появятся платные подписки

Instagram готовится к запуску новой функции в виде платных подписок, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Ubergizmo, компания ранее уже заявляла, что изучает эту идею.

Пользователи за деньги смогут получать доступ к эксклюзивному контенту. Анонс подписок появился в описании американской версии приложения в AppStore.

Стоимость подписки составит от 0,99 до 4,99 долл. США. До этого единственной платной услугой в Instagram были виртуальные значки Instagram Badges, которые пользователи могли покупать и дарить во время прямых трансляций. Их цена также была в диапазоне от 0,99 до 4,99 долл. США.

Изменения могут затронуть и интерфейс Instagram. В нем, предположительно, появятся значки для чата в прямых трансляциях.

По оценкам экспертов, создатели контента получат более широкие возможности для монетизации своего труда. Заработает на подписках и сам Instagram.