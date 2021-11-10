Минздрав Украины уничтожил полмиллиона просроченных доз AstraZeneca

Минздрав Украины изъял из пунктов вакцинации и уничтожил полмиллиона доз антиковидных вакцин AstraZeneca, сообщает Zakon.kz.

У препарата 31 октября закончился срок годности, пишет издание Liga.net со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты утилизировали 500 тысяч доз препарата против COVID-19.

В ведомстве подчеркнули, что точное число просроченных препаратов станет известно после того, как будет произведен перерасчет.

Вакциной AstraZeneca граждан Украины начали прививать 18 апреля 2021 года. Кроме нее, украинцев прививают вакцинами Covishield, CoronaVac, Comirnaty, Moderna.

Кроме того, в конце сентября в Украине утилизировали более 34 тысяч доз вакцины компании Pfizer из-за нарушения режима хранения. Все произошло из-за непригодных для вакцинации ампулы с препаратом.

Появление большого количества просроченных вакцин стало возможным вследствие низких темпов вакцинации украинского населения от коронавируса.