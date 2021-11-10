Еще 29 казахстанцев скончались от COVID-19 за сутки

10 ноября 2021, 09:17
Фото: Zakon.kz

В Министерстве здравоохранения Казахстана предоставили информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией на 10 ноября, передает Zakon.kz.

Согласно информации, за сутки от COVID-19 скончались 29 человек, от коронавирусной пневмонии – трое.

На 10 ноября лечение от КВИ продолжают получать 38 380 человек (33 157 КВИ+ и 5223 КВИ-), из них в стационарах находятся 7055, на амбулаторном уровне – 31 325.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 505 пациентов;
  • в состоянии крайней степени тяжести – 147;
  • на аппарате ИВЛ – 109.

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