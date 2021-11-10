Котел взорвался в частном доме в Атырау - есть пострадавшие

Взрыв котла в жилом доме в мкр. Балауса спровоцировал пожар, передает Zakon.kz.

10 ноября в 01:24 в частном жилом доме по ул. 24 мкр. Балауса города Атырау произошел хлопок газовоздушной смеси отопительного котла на природном газе с последующим горением дома общей площадью 120 кв. метров. В результате произошло полное возгорание кровельного покрытия и внутренних помещений жилого дома. пресс-служба ДЧС Атырауской области

В ведомстве уточнили, что пожар был локализован в 02:15, ликвидирован - в 02:40.

В результате взрыва пострадали три человека - они госпитализированы в областную больницу. пресс-служба ДЧС Атырауской области

В тушении пожара были задействованы 16 сотрудников и шесть единиц техники ДЧС, бригада скорой помощи из девяти человек (три единицы техники), департамент полиции (восемь человек и три единицы техники).