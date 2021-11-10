Строгие меры применил Хави по приходу в "Барселону"

Главный тренер испанской "Барселоны" Эрнандес Хавьер Креус (Хави) уже в первый день работы на своем посту установил новые правила, сообщает Zakon.kz.
Первым делом Хави отказался от услуг физиотерапевта Хуанхо Брау и тренера по физподготовке Альберто Роке. Вместо них пригласили Карлеса Ногейра и Ивана Торреса.
Запретил защитнику "Барселоны" Жерару Пике часто появляться на светских вечеринках и давать интервью прессе. Тренер обосновал свой запрет тем, что игроки должны больше внимания уделять своей работе в команде.
В списке требований Хави также есть следующие пункты:
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Отмечается, что за нарушение правил предусмотрена система штрафов.
Первый экзамен у "Барселоны" под руководством Хави состоится во время игры с "Эспаньолом". Она пройдет 20 ноября.
Куандык Шынасилов
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