По каким основаниям казахстанцев могут лишить родительских прав

По каким основаниям в Казахстане могут лишить родительских прав, а также о нюансах судопроизводства в этой сфере рассказал практикующий юрист Илья Князев, сообщает Zakon.kz.

Юрист подчеркнул, что родители могут быть лишены родительских прав только судом и только в случае подтверждения их вины.

Так, основаниями для лишения родительских прав являются:

1. Родители уклоняются от выполнения обязанностей по воспитанию детей, что может выражаться как в злостном уклонении от уплаты алиментов, так и в отсутствии заботы:

о нравственном и физическом развитии;

об обучении;

о подготовке к общественно-полезному труду.

И если доказать отсутствие заботы о нравственном и физическом развитии и тому подобное достаточно тяжело, то ситуация со злостным уклонением от уплаты алиментов подлежит контролю и может быть оценена судом объективно и полно, что в дальнейшем позволит вынести законное и обоснованное решение, – отметил Илья Князев.

Суд выясняет, имеет ли место злостное уклонение от уплаты алиментов, в частности, учитывает продолжительность и причину неуплаты алиментов, о чем может свидетельствовать, к примеру:

наличие задолженности по алиментам, возникшее на основании соглашения об уплате алиментов или акта суда;

сокрытие родителем действительного размера заработка и/или иного дохода, из которых должно производиться удержание алиментов;

розыск родителя, обязанного выплачивать алименты, ввиду сокрытия им своего местонахождения;

привлечение родителя к административной или уголовной ответственности за неисполнение обязанностей по уплате алиментов.

2. Родители отказываются без уважительных причин забрать своего ребенка из родильного дома; из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и иных организаций.

Суд, в частности, проверяет:

какими причинами обусловлен данный отказ и являются ли они уважительными;

поддерживают ли родители отношения с ребенком;

предпринимались ли родителями какие-либо меры к преодолению обстоятельств, послуживших основанием для отказа забрать ребенка, и/или изменились ли эти обстоятельства.

3. Родители злоупотребляют своими родительскими правами, что следует понимать как использование этих прав в ущерб интересам детей, например, создание препятствий в обучении, склонение к попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению спиртных напитков или наркотиков, психотропных веществ и т. п.

4. Родители жестоко обращаются с ребенком, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ним, покушаются на его половую неприкосновенность, а также применяют недопустимые способы воспитания (грубое, пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство обращение с ребенком, оскорбление или эксплуатация ребенка).

5. Родители злоупотребляют азартными играми, пари, спиртными напитками или наркотиками, психотропными веществами.

6. Совершение родителем умышленного уголовного правонарушения против жизни или здоровья своего ребенка, супруга либо других членов семьи. Данный факт должен быть подтвержден вступившим в законную силу обвинительным приговором суда либо постановлением о прекращении уголовного дела по не реабилитирующему основанию.

Нюансы судопроизводства по лишению родительских прав

Как отметил юрист, невзирая на количество оснований для лишения родительских прав, государственная политика и судебная практика стоит за сохранением родительских прав за кровным родителем, и такому родителю надо совершить крайне серьезный проступок, чтобы суд удовлетворил исковое заявление о лишении родительских прав.

Все вышеуказанные основания для лишения родительских прав подлежат доказательству, то есть истец должен доказать обстоятельства, на которые ссылается как на основание своих исковых требований, а также быть заранее подготовленным к возражению ответчика (родителя которого лишает родительских прав), и при этом иметь надлежащие опровержения утверждениям ответчика. Подавая исковое заявление о лишении родительских прав, истец должен понимать, что ему необходимы свидетели, документы и прочие доказательства, которые будут весомы для суда и могут быть положены в основание решения об удовлетворении исковых требований о лишении родительских прав, – пояснил Илья Князев.

По его словам, какими бы весомыми не казались доказательства, свидетельские показания и прочее, нужно понимать, что никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.

Судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному, как указано в ГПК РК, на беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их совокупности, руководствуясь при этом законом и совестью. При этом необходимо учитывать, что судебная практика может зависеть как от региона рассмотрения дела, так и от отдельно взятого судьи, – сказал Князев.

Истец перед подачей искового заявления должен провести огромную подготовительную работу, чтобы иметь возможность подтвердить вышеуказанные основания для лишения родительских прав: собрать документы, найти свидетелей, которые подтвердят позицию истца, выяснить отношение ребенка к данному вопросу и т.д.

При этом необходимо учитывать, что ребенок старше 10 лет будет в обязательном порядке выслушан в судебном процессе, судья выяснит отношения ребенка с родителем, лишаемым родительских прав, а также узнает о действительности обстоятельств, на которых истец основывает свои требования, спросит мнение ребенка по поводу согласия на лишение родительских прав. Вся ситуация может быть очень стрессовой для ребенка, что также необходимо учитывать.

В ситуации с лишением родительских прав хочется успокоить супругов, расторгающих или планирующих расторгнуть брак без согласия второго супруга. В подобной ситуации несогласный с разводом супруг обещает забрать ребенка к себе, а родителя, подавшего на развод, лишить родительских прав. В большинстве случаев это попытка манипуляции, психологического давления на супруга, желающего расторгнуть брак, а также попытка со стороны другого супруга сохранить брак, – сказал юрист.

При этом он отметил, что при вступлении в такие тяжбы не стоит заниматься самодеятельностью, а нанимать специализирующегося на лишении родительских прав юриста, который поможет не только подготовиться к судебному процессу по лишению родительских прав, но и в ходе самого процесса будет контролировать ситуацию и отстаивать интересы истца.

Но, тем не менее, стоит учитывать, что и это не гарантирует удовлетворение исковых требований. Многое зависит от нюансов дела.