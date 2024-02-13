Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Могут ли Куандыка Бишимбаева лишить родительских прав

Могут ли Куандыка Бишимбаева лишить родительских прав Фото: ortcom.kz
Могут ли экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева лишить родительских прав, сообщает корреспондент Zakon.kz.

И.о. председателя Комитета административной полиции МВД Казахстана Ренат Зулхаиров на круглом столе по профилактике бытового насилия не стал комментировать конкретно данный случай. Но рассказал, как работают госорганы в вопросах лишения родительских прав. 

"По каждому факту как семейно-бытового насилия, так и насилия в отношении одного из членов семьи, у нас приезжают органы внутренних дел и информируются органы опеки и попечительства, которые в последующем совместно с нами, с органами соцзащиты рассматривают вопросы по социальной поддержке семьи, в том числе и вопросы об ограничении или лишении родительских прав одного из родителей в случае, если есть для этого необходимость", – ответил Ренат Зулхаиров.

К слову, у Куандыка Бишимбаева один ребенок от первого брака и трое детей от второго брака. 

9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

Материал по теме

Дело Бишимбаева: адвокат сделала заявление

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено. 11 января в столичном суде сообщили, что ему продлили арест до 9 марта.

Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

Читайте также

Очередной незаконный ЖК выявили в Алматы
Очередной незаконный ЖК выявили в Алматы
Тенге, деньги, национальная валюта, Казахстан
Ставка НДС повышаться не будет – Олжас Бектенов
Уральск превратился в большой каток
Уральск превратился в большой каток
Тамила Языкова
Бишимбаев Куандык Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Могло ли бурение скважины в Китае вызвать сильное землетрясение в Алматы
Могло ли бурение скважины в Китае вызвать сильное землетрясение в Алматы
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: