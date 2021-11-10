Сотрудник центра экспертизы подозревается в получении взяток от МСБ в Нур-Султане

В период пандемии выявлен экономист Национального центра экспертизы, который получал взятки от субъектов бизнеса, сообщил на брифинге руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султан Шынгыс Кабдула, передает корреспондент Zakon.kz.

В сфере воспрепятствования МСБ в период пандемии изобличен экономист РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы МЗ РК", который во время карантинных мер по COVID-19 при соучастии работников Управления санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан на системной основе получал от столичных субъектов предпринимательства в сфере ресторанного бизнеса взятки от 30 до 500 тыс. тенге. В рамках досудебного расследования будет проанализирована работа мониторинговых групп и дана правовая оценка их деятельности, – сообщил Шынгыс Кабдула.

По его словам, всего с начала года департаментом зарегистрировано 95 преступлений, в том числе 61 коррупционного характера. Из них три относятся к категории особо тяжких и 48 тяжких. Основная их доля приходится на факты взяточничества: 53 случая и 17 хищений.

Он добавил, что в разрезе по сферам значительное количество выявленных преступлений приходится на правоохранительный блок – 28, сферу здравоохранения – 10, сферу строительства – шесть, сферу энергетики – восемь, сферу образования – три, налоговую сферу – два и сферу культуры – одно.

В целом, по информации департамента, всего с начала года привлечено к уголовной ответственности 47 лиц, в том числе три руководителя республиканского и два – городского уровней, 30 человек осуждены и привлечены к различным видам наказаний. Из них 20 лиц осуждены за коррупционные правонарушения.

В ходе принятых мер по уголовным делам бюджету государства возмещен ущерб более 2 млрд тенге. Так, например, по досудебному расследованию по поставке планшетов для дистанционного обучения детей в период пандемии установлены факты хищения средств в размере 1 млрд тенге. Благодаря оперативному реагированию компьютерная техника приведена в соответствие, ущерб возмещен в полном объеме, – отметил Кабдула.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан