Видео с полицейским и выброшенной сигаретой возмутило казахстанцев

В Сети казахстанцы распространили ролик, на котором прохожий мужчина подобрал с земли окурок сигареты, выброшенный сотрудником полиции, и закинул его обратно в машину стражей порядка, передает Zakon.kz.
Видео было опубликовано в различных Instagram-пабликах.
Прохожий мужчина увидел, как сотрудник полиции выбросил окурок сигареты на улицу, – говорится в описании видеоролика в kris_p_tdk.
Реакция казахстанцев не заставила себя долго ждать.
"Красавчик",
"Правильно сделал",
"Молодец, а то себя не видят",
"Молодец! Не каждый решится",
"Сами они штрафуют, а им можно",
"Закон должен быть для всех законом",
"Правильно, мужик бы кинул, штрафанули бы они", - написали они в комментариях.
Как оказалось, инцидент произошел 28 октября в Жетысайском районе Туркестанской области.
В областном департаменте полиции сообщили, что полицейского за такой поступок оштрафовали по статье "Загрязнение мест общего пользования".
В отношении сотрудника Жетысайского районного отдела полиции ДП Туркестанской области, зафиксированного на видео, за загрязнение общественного места составлен административный протокол по ст. 434-2 КоАП РК и выписан штраф. пресс-служба ДП Туркестанской области
Кроме того, как заверили в ведомстве, "проведена разъяснительная работа о недопустимости в дальнейшем подобных административных правонарушений".
Ст. 434-2. Загрязнение мест общего пользования
1. Загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, –
влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –
влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.
МРП с 1 января 2021 года – 2917 тенге.
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