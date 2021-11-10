Видео с полицейским и выброшенной сигаретой возмутило казахстанцев

В Сети казахстанцы распространили ролик, на котором прохожий мужчина подобрал с земли окурок сигареты, выброшенный сотрудником полиции, и закинул его обратно в машину стражей порядка, передает Zakon.kz.

Видео было опубликовано в различных Instagram-пабликах.

Прохожий мужчина увидел, как сотрудник полиции выбросил окурок сигареты на улицу, – говорится в описании видеоролика в kris_p_tdk.

Реакция казахстанцев не заставила себя долго ждать.

"Красавчик", "Правильно сделал", "Молодец, а то себя не видят", "Молодец! Не каждый решится", "Сами они штрафуют, а им можно", "Закон должен быть для всех законом", "Правильно, мужик бы кинул, штрафанули бы они", - написали они в комментариях.

Как оказалось, инцидент произошел 28 октября в Жетысайском районе Туркестанской области.

В областном департаменте полиции сообщили, что полицейского за такой поступок оштрафовали по статье "Загрязнение мест общего пользования".

В отношении сотрудника Жетысайского районного отдела полиции ДП Туркестанской области, зафиксированного на видео, за загрязнение общественного места составлен административный протокол по ст. 434-2 КоАП РК и выписан штраф. пресс-служба ДП Туркестанской области

Кроме того, как заверили в ведомстве, "проведена разъяснительная работа о недопустимости в дальнейшем подобных административных правонарушений".

Ст. 434-2. Загрязнение мест общего пользования 1. Загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. 2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

МРП с 1 января 2021 года – 2917 тенге.