Кирилл Герасименко улучшил свои показатели в мировом рейтинге ITTF

Первая ракетка Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко поднялся на пять позиций в рейтинге, оказавшись на 41 строчке, сообщает Zakon.kz.

Карагандинский спортсмен добился данного повышения в рейтинге благодаря удачному выступлению на международном турнире в Словении, который прошел неделю назад. Тогда Кирилл дошел до финала и проиграл китайцу Лян Цзинкуну.

По новому мировому рейтингу Герасименко имеет в своем активе 3697 очков, а лидирует в мире настольного тенниса представитель Китая – Фан Чжэндун (12 494 очка). За ним идут его соотечественники – Ма Лонг и Сюй Синь.

Среди казахстанских девушек лучшие показатели у Анастасии Лавровой (167-е место) и Зауре Акашевой (170-е).

Все трое казахстанцев вскоре будут участвовать в чемпионате мира по настольному теннису в США.

Куандык Шынасилов