В Нур-Султане Kia опрокинулась на крышу после ДТП 

В Нур-Султане перевернулся автомобиль после ДТП, передает Zakon.kz.
10 ноября 46-летний водитель автомашины Kia Picanto, следуя по ул. Акбидай со стороны ул. Кеменгерулы в сторону ул. Ондирис, при повороте налево допустил столкновение с автомобилем марки "Ваз-2115", который следовал со встречного направления прямо. Вследствие столкновения автомашину Kia опрокинуло на крышу, – сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.
В результате ДТП пострадала водитель Kia, женщину госпитализировали в больницу.
По данному факту проводится проверка.
Хотите быть в курсе важных новостей?