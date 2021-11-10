В Нур-Султане Kia опрокинулась на крышу после ДТП 

10 ноября 2021, 15:33
Фото: Пресс-служба ДП Нур-Султана

В Нур-Султане перевернулся автомобиль после ДТП, передает Zakon.kz.

10 ноября 46-летний водитель автомашины Kia Picanto, следуя по ул. Акбидай со стороны ул. Кеменгерулы в сторону ул. Ондирис, при повороте налево допустил столкновение с автомобилем марки "Ваз-2115", который следовал со встречного направления прямо. Вследствие столкновения автомашину Kia опрокинуло на крышу, – сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

В результате ДТП пострадала водитель Kia, женщину госпитализировали в больницу.

По данному факту проводится проверка.


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