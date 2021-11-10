Какую пошлину нужно будет оплатить при обращении в суд ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проект решения Высшего Евразийского экономического совета "Об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза", сообщает Zakon.kz.

Утвердить на 2022 год размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза, в размере 49 760 российских рублей (301 048 тенге. – ред.) в соответствии с прогнозируемым при подготовке проекта бюджета Евразийского экономического союза на 2022 год индексом роста потребительских цен, составляющим 4,0 процента, – говорится в документе.

Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.