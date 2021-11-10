В Нур-Султане ожидается снег

Синоптики предоставили прогноз погоды в Нур-Султане на 11-13 ноября, передает Zakon.kz.

11 ноября переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +2...+4°С.

12 ноября переменная облачность, ночью и утром снег, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6°С, днем -1...-3°С.

13 ноября переменная облачность, утром и днем – осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°С, днем 0...-2°С.