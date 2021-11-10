Канадский нападающий вернулся в "Барыс"

Обладатель Кубка Гагарина, канадский нападающий Линден Вей, возвращается в казахстанский клуб "Барыс", передает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал "Спорт Шредингера", контракт продлится до конца сезона.

В сезоне-2017/18 Линден Вей покинул команду из-за конфликта с прежним руководством - игрока не взяли на выезд с формулировкой "снижение спортивного мастерства".

Потом Вей два сезона выступал за ЦСКА, в котором был одним из лидеров. В 2020 году Линден перешел в СКА, там играл менее ярко: в прошлом сезоне выбил 25 очков, в этом – пока 11.

Общая статистика 30-летнего Линдена в КХЛ: 196 (57+139) очков в 258 матчах.