Halyk Arena снова откроют для занятий спортом в Алматы

Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев рассказал о санитарно-эпидемиологической ситуации по КВИ, передает Zakon.kz.

В связи со снижением количества суточной регистрации заболеваний КВИ сокращаются койко-места в инфекционных стационарах третьего эшелона. В том числе прекращается работа ковидного госпиталя в спорткомплексе Halyk Arena. Планируется в следующем месяце вернуть его к прежнему режиму работы по основному профилю, - сказал аким в ходе прямого эфира.

Сагинтаев также сообщил о подготовке к вакцинации препаратом мРНК-вакциной "Комирнати" (Pfizer, США), поставка которого ожидается 11 ноября.

Как пишет пресс-служба акимата, на 10 ноября в городе зарегистрировано 179 754 случая коронавирусной инфекции, из них 156 439 случаев с симптомами и 23 315 случаев без симптомов, 2671 случай неуточненной пневмонии. За 9 ноября зарегистрировано 134 случая коронавирусной инфекции, из них 130 случаев с симптомами, восемь случаев неустановленной пневмонии. Суточный прирост – 0,7%. Репродуктивное число – 0,883.

В инфекционных стационарах общей мощностью 2334 койки находятся 793 человека (20 детей), из них 33 в крайне тяжелом, 343 в тяжелом, 417 в состоянии средней степени тяжести. В ОРИТ – 86 пациентов. На ИВЛ – 16, на неинвазивной ИВЛ – 45, High flow занято 20 аппаратов, - отмечается в сообщении.

На дому на сегодняшний день под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 1506 пациентов, из которых 64 бессимптомных, 1394 легкой, 47 средней и один тяжелой степени тяжести.

В целом на 10 ноября вакцину получили 1 004 163 человека. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 121 380 человек (12,1%). На сегодняшний день функционируют 137 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города.

Аким Алматы призвал горожан получить прививку против коронавируса. Несмотря на то что в скором времени начнется ревакцинация, некоторые горожане еще не получили первый компонент вакцины. По словам акима города, алматинцам нужно проявить ответственность, пройти вакцинацию, чтобы защитить себя и близких.