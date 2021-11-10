Временные отключения электроэнергии в Алматы не коснутся объектов соцзначения 

Объекты социального значения, здравоохранения, жизнеобеспечения Алматы не ограничиваются по объему электроэнергии в периоды ее временных отключений, передает Zakon.kz.

Во время введения временных ограничений АО "KEGOC" объекты жизнеобеспечения города снабжаются электричеством в штатном режиме. Между тем последние несколько суток режим временного ограничения подачи электроэнергии в Алматы не вводили.

А ряд локальных отключений электричества в разных секторах города связан исключительно со сбоями в работе ЛЭП и другой электротехники аварийного характера, – рассказали в пресс-службе АО "Алатау Жарык Компаниясы".

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Как уточняется, подачу электроэнергии в подобных ситуациях дежурные аварийные бригады "Алатау Жарык компаниясы" восстанавливают в течение полутора-двух часов.

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По распоряжению акима Алматы все возникающие в городском энергокомплексе и ЖКХ нештатные ситуации немедленно берутся под контроль компетентными госструктурами до окончания ликвидации аварии.

В случае отключения электроэнергии можно обратиться по телефону 356-99-99.